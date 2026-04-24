北総鉄道は24日、千葉県市川市と連携したコラボイベントとなる「市川市動植物園×北総鉄道 コラボまつり」を5月17日に市川市動植物園で開催すると発表した。イベントの開催を記念して、母親代わりのぬいぐるみを持ち歩くニホンザルの「パンチ」の写真をあしらった「#がんばれパンチ 応援乗車券」を29日から発売する。【写真】奥にも人が！フィーバーが止まらない“パンチくん”のいるサル山この企画は、2024年3月に同社と市川