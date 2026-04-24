ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、お手持ちのマスキングテープを活用してラッピングタイやリボンを簡単に作ることができるマスキングテープ用ラッピング紐メーカー「マスパレード」を、5月7日から発売する。デコレーション文具として人気のマスキングテープ。デザインも豊富で、コレクションとしての楽しみも広がっている。その一方で、「なかなか使いきれない」「活用方法が限