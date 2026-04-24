グローバルグループ・ENHYPEN（JUNGWON、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI）が23日、グループ公式YouTubeチャンネルおよびグローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を更新し、新たなオリジナルバラエティコンテンツ『ヴァンパイアとして生き残る』（毎週木曜後9：00）の第1回を公開した。【写真】クールな表情を見せて…ENHYPENの近影ビジュアル『ヴァンパイアとして生き残る』は、500年間正体を隠して生きて