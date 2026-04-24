「サマーアフタヌーンティー」（2名分）ホテルニューグランドは、7月1日〜8月31日までの期間、夏をテーマにした「サマーアフタヌーンティー」を販売する。塩をアクセントに、スイカの味わいを引き立たせた「スイカのマカロン」、透き通る海を表現した爽やかな味わいの「オーシャンヴェリーヌ」、夏の定番“レモンパイ”をケーキにアレンジした「レモンケーキ」など、見た目からも“夏のバカンス”を感じられるティーフーズがティー