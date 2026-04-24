大相撲の春巡業が２４日、埼玉・さいたま市内のサイデン化学アリーナで行われた。角界屈指の筋肉美を誇る幕内朝紅龍（２７）＝高砂＝が、朝稽古で各種腕立て伏せを披露した。この日は相撲を取らず、会場端のスペースでトレーニングに励んだ朝紅龍。腕立て伏せでは通常のものから開始し、土俵で用いる砂袋、若手の呼び出し、付け人の力士の順番で背中に乗せて腕立て伏せを行った。力士を乗せて腕立て伏せを行った際には、近くの