ENHYPEN（エンハイプン）でHEESEUNG（ヒスン）の名前で活動したEVAN（エヴァン、24）が、ソロ活動を開始した。22日にソウル市内で開催された、カラーレンズブランドの店舗オープンイベントに出席した。韓国通信社のニュース1は23日「エヴァンの新たな出発に、早朝から集まったファンでにぎわっていた」と報じた。先月、ENHYPENを脱退したエヴァンは、約1カ月ぶりに活動を再開。同通信社は「当日、金髪にブリーチした姿で登場し、オ