愛知県豊田市のバネ製造大手「中央発条」藤岡工場で昨年３月、集じん機が爆発して従業員１人が死亡する事故があり、愛知県警は２４日、計器の異常を認識しながら製造ラインを止めなかったなどとして、点検業務を担当していた同社の男性従業員３人を業務上過失致死容疑で書類送検した。県警幹部によると、書類送検されたのは製造ラインの点検を行う製造部の班長と、点検担当の従業員２人の計３人。３人は昨年３月６日、藤岡工