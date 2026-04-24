「ファーム西地区・広島−ソフトバンク」（２４日、由宇球場）ソフトバンクの先発・東浜巨投手は４回１１安打７失点の大乱調だった。沖縄尚学、亜大時代にバッテリーを組んだ嶺井とのコンビで、初回は２三振を奪って三者凡退に仕留める上々の立ち上がりを見せたしかしに二回１死から３連打を含む５安打に、味方の失策も絡んで４失点。三回も２死一、二塁から辰見、ラミレスに連続長打を浴びて３点を追加された。四回も２