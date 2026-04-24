元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）は24日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、2週ぶりに生出演。先週番組を休んだ際に、こよなく愛するハワイに行ったとみられる日焼け顔で登場し、レギュラーコメンテーターの元同局社員、玉川徹氏から「顔がハワイなんだよ」と、ツッコミを受けた。日に焼けた一茂のドヤ顔風の表情がアップとなる中、一茂は「その辺のご批判は一切受け付けません」と繰り返