2026年4月から、子ども・子育て支援金がスタートしました。子ども・子育て支援金は、さまざまな場面で「実質負担ゼロ」と言われています。 しかし、本格的に徴収されるのは5月からで、今はまだ何が実質負担ゼロなのか疑問に感じている人もいるのではないでしょうか？本記事では、子ども・子育て支援金が実質負担ゼロは本当なのか？ どうして実質負担ゼロと言われているのかを解説します。 子ども・子育て支援