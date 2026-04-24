退職金なしの会社に勤めていると、「老後、自分は本当に大丈夫なのだろうか」と漠然とした不安を抱える人も多いのではないでしょうか。 結論から言えば、退職金がないからといってすぐに老後資金が不足するわけではありません。ただ、退職金ありの会社との生涯賃金の差は2000万円近くになる可能性があります。 今回の記事では、厚生労働省などの統計データをもとに、日本の退職金の平均額や制度のない企業の実