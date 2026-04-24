iDeCoは老後資金の積立ができるうえに、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得税や住民税の負担軽減につながります。 保育料は住民税額をもとに支払額が決められることから、iDeCoの控除が影響を及ぼすこともあります。しかし、年収帯や積立額によっては、保育料が安くなるとは限りません。 本記事では、iDeCoの積立により保育料が安くなるかどうかについて、住民税の仕組みを踏まえたうえで解説