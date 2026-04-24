SBI証券は4月24日、大和証券、SBI新生銀行、BOOSTRY、大阪デジタルエクスチェンジ（ODX）、ディーカレットDCPと共同で進めていた、国内初となるトークン化預金を活用したセキュリティトークン（ST）決済の実発行検証を完了したと発表した。今回の検証では、トークン化預金「DCJPY」を用い、STの二次流通市場におけるDVP（証券の引き渡しと代金決済を同時に行う方式）決済の実現可能性を確認した。○トークン化預金を使ったST決済を