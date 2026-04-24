【モデルプレス＝2026/04/24】元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈が4月23日、自身のInstagramを更新。髪型を大胆に変えてイメージチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元日テレ30歳美人アナ「個性的」金髪＆オン眉ぱっつんで別人級チェンジ◆岩田絵里奈、金髪＆前髪ぱっつん姿を公開日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜よる7時54分〜）に出演した岩田は、「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしまし