LE SSERAFIMの新曲『CELEBRATION』が本日（24日）リリースされた。LE SSERAFIMは本日（24日）13時、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』の音源とミュージックビデオを公開した。【写真】カズハ、渋谷に降臨「見慣れた街に女神が…」2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、デビュー当初に「恐れがないから強い」と信じていた5人のメンバーが、「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」とい