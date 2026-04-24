【モデルプレス＝2026/04/24】モデルで女優の江野沢愛美が4月22日、自身のInstagramを更新。夫の北條慶との2ショットを公開した。【写真】29歳モデル、恋リアで成立した夫と「身長差10センチ」密着夫婦ショット◆江野沢愛美、夫・北條慶との2ショット披露江野沢は「＃俺の男」と添え、草原で撮影した北條との写真を投稿。爽やかなストライプ柄のシャツを身にまとった江野沢が、北條の肩を抱く仲睦まじい姿が収められている。北條と