【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの熊田曜子が4月22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのセットアップ姿を公開した。【写真】43歳美人タレント「セクシー」ミニ丈から美脚輝く◆熊田曜子、スラリ美脚際立つショーパンセットアップ姿披露熊田は「可愛くて動きやすくて大好き」とお気に入りのセットアップを着用した写真を投稿。こなれ感のあるオーバーサイズのトップスとショートパンツを合わせたスタイルで、椅子に座