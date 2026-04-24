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【アルカナディア カラーシリーズ第2弾】 5月30日 発売予定 価格：330円～ 【複製界隈】 5月30日 発売予定 価格：770円 ガイアノーツは、プラモデル用塗料「アルカナディア カラーシリーズ第2弾」とホビー用型取り材「複製界隈」を5月30日に発売する。 アルカナディア カラーシリ