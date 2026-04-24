フラワーパーク浦島2024年4月 2026年もゴールデンウィークが始まります。真っ白に輝くマーガレットと瀬戸内海を一望できる場所で心を癒やしに行きませんか。 あたり一面マーガレットで埋め尽くされていて、瀬戸内海とマーガレットを一緒に楽しめるスポットが香川県・三豊市にある「フラワーパーク浦島」です。 約8000株のマーガレットが1haに渡って咲き