【Amazon：「30MP 綾波レイ（プラグスーツVer.）」】 4月24日 販売再開 Amazonにて、プラモデル「30MP 綾波レイ（プラグスーツVer.）」が販売再開している。 今回Amazonにて5月に再入荷予定の本製品が販売再開しており、4月24日14時ごろの時点で購入可能であることが確認できた。 なお発送が5月21日以降となっている。 4月24日14時ごろの販売状況 (C)カラー