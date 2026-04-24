大相撲の春巡業が２４日、さいたま市のサイデン化学アリーナさいたまで行われた。横綱・豊昇龍（立浪）は三番稽古で大関復帰の霧島（音羽山）と８番取って４勝４敗だった。霧島はこの日が３０歳の誕生日。豊昇龍は「誕生日？そうそう。朝、二人で稽古したいという話しをしていた。それで二人で稽古をした」と明かした。ぶつかり稽古でも霧島に胸を出し、「もう３０代だ」と祝福。自身の状態については「いいんじゃないか」と