発生から3日目を迎えた岩手県大槌町の山林火災は延焼が続いていて、焼失面積があわせておよそ1176ヘクタールに拡大しています。大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区の2か所で発生した山林火災はきょうで3日目を迎えましたが、いずれも鎮圧には至っていません。町によりますと、焼失面積はきょう午前6時の時点で、あわせておよそ1176ヘクタールに上っています。延焼の拡大に伴い、町は避難所としていた吉里吉里学園小学部を閉鎖し、新た