トヨタの「斬新トラック」に熱視線！昨今、自動車市場では先進的なテクノロジーや流線型のデザインが主流となっていますが、そんな中で逆に新鮮な驚きをもって迎えられているのが、トヨタのピックアップトラック「ハイラックスチャンプ」です。ハイラックスチャンプは、2022年にトヨタのタイ法人設立60周年を記念して披露されたコンセプトカー「IMV0」の市販モデルであり、現地の人々の暮らしに寄り添う「原点回帰」をテーマに