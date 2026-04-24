寺地美穂、中園亜美、竹田麻里絵、Juna Seritaによるクロスオーバージャズユニット Cityyが、8月26日にビルボードライブ大阪、8月30日にビルボードライブ横浜にて公演を開催。サポートドラマーには則竹裕之を迎える。 （関連：Daichi Yamamoto、“パーソナルな表現”だからこそ手にした普遍性STUTS、Benjazzyら参加『Secure +』レビュー） Cityyは、ジャズを軸に都市の感