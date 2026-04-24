岡山県警は4月24日、過去5年間に人身事故が多発した県内の交差点を公表しました。交通事故の原因を分析し、今後の効果的な対策に繋げることを目的としています。 【画像を見る】人身事故多発交差点はどこ？ 今回の発表は、2021年から令和7年2025年までの5年間のデータを集計したものです。「同一類型の人身事故多発交差点」と「自転車が関係する人身事故多発交差点」の2つの区分で抽出されました。 「出会頭」の人身事故