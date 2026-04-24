子どもにスマートフォンをもたせる家庭が増えるなか、トラブルの火種もまた、目に見えにくい場所へと移っていくようです。教室ではなく、画面の向こう側で交わされる言葉。ママが知らないところで、関係がこじれていることもあるのかもしれません。ママスタコミュニティに小学4年生の娘をもつママからの投稿がありました。娘の友だちのなかに「ずる賢い」と感じる女の子がいると言います。『娘の友だちがメールのやりとりで、クラ