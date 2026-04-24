＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞前半16番パー5で、原英莉花はフィールド唯一のダブルボギーを喫した。池越えの3打目は残り125ヤードで風はフォロー。PWか50度ウェッジで迷ったすえ、PWを短く持つことを選択した。「ダフりました。あ〜あ、って」。5オン2パットとなった。【写真】ここは池かプールか今年も“恒例ダイブ”できそう？直後の17番でバーディを奪っても、