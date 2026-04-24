金田久美子が自身のインスタグラムを更新。今年からスポンサー契約を結んだ企業のコンペに参加。そこでカメラマンが撮影してくれたという「なんかすごかった」動画を投稿した。【動画】気持ちいいインパクト音！ 金田久美子、会心のアイアンショット最初は自分の写真がデザインされたのぼり旗と一緒に撮った写真。「マクロナ（マーク&ロナ）のジャケットが可愛くて」と記した通り、ゴルフウェアの上にはお気に入りのジャケット