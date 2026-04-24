マッシュスタイルラボが新たに展開するサンリオ監修の新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」は、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールをデザインに取り入れた、セルフケアコレクションを発売する。【写真】かわいすぎる…持ち運べるボディミルクほか商品一覧“マシュマロハグ”と“フローラルボンボン”の香り2種を軸に、ハンド・ボディ・ヘアに至るまで、毎日のケアタイムを癒やしのひとときへと導くラ