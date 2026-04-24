東京・永田町の自民党本部自民党は24日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審査する司法制度調査会と法務部会の合同会議を来月7日に開催する方針を固めた。修正案に対する自民の異論を踏まえた再修正案が、法務省から提示される見通し。検察抗告を原則禁止とする案に自民が納得するかどうかが焦点だ。3月下旬に始まった党内議論では、再審開始決定に対する検察の抗告を容認する政府案に「審理の長期化を招いている」などの批