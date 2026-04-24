ビデオ会議システム「Zoom（ズーム）」のロゴが自社のロゴと酷似しているのは商標権侵害などとして、日本の電子機器メーカーが米ズーム社を相手取った訴訟の判決で、東京地裁は24日、米ズーム社に約1億6千万円の支払いを命じた。