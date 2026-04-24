タレントのアレクことアレクサンダーが23日、自身のアメブロを更新。長女と長男それぞれのリクエストに応えたという手作り弁当を用意したことを明かした。【映像】川崎希、愛車のベンツ＆ポルシェのカイエンを使い分けアレクは「大変な二人」というタイトルでブログを更新。「二人ともね 違うものリクエストしてくる笑」と述べ、長女と長男がそれぞれにリクエストした「ボロネーゼ」と「生姜焼き」のお弁当を披露した。この