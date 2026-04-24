農林水産省は24日、スーパーマーケットなどを展開する「Olympic」が、食品表示法に違反していたとして是正を指示しました。「牛プルコギ」などのオリジナル商品について、実際には、オーストラリア産牛肉のみを使用していたにもかかわらず、国産牛肉も使用しているように表示していたということです。このほか、「小ネギ」を「わけぎ」と表示するなど、あわせて21万7203パックが不適切な表示で販売されていました。東京、埼玉、千