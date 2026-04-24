和風おろしハンバーグ1090円（＋玄米ご飯260円） 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回は岡山から、テイクアウトが可能な本格的な洋食を紹介します。 岡山市北区の「エルグレコ」は、住宅街にある隠れ家的な洋食レストランです。1981年のオープン以来、変わらぬ味を守り続けています。 おすすめのテイクアウトメニューは、自慢のハンバーグ（和風おろしハンバ