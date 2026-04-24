「お弁当とお惣菜の店 おいしい日」の弁当 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回は厳選したテイクアウトグルメ。香川から、「おしゃれでかわいい、もちろんおいしい」、そんな弁当を紹介します。 高松市多肥上町の「おいしい日」。お弁当やおかず、そしてデザートも販売している、テイクアウト専門店です。 （おいしい日／伊記夏樹さん）「主に旬のお野菜がたくさん入っているお弁当を出