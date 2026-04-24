本日１７時に４月の独Ifo景況感指数が発表される。ドイツ５大経済研究所の一つであるIfo研究所による同指数は、政府の政策などにも影響を与える重要な指標の一つ。 前回３月分は中東情勢を受けて２月から大きく悪化した。今回も前回からさらなる悪化が見込まれている。予想以上の悪化が見られると、ユーロ売りが強まる可能性がある。 本日の予定 ドイツ 17:00 Ifo景況感指数 （4月） 予想 85.6 前回 86.4