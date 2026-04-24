Ultra Slim I2S トップウイングは、TOP WINGブランドの細径I2S専用ケーブル「Ultra Slim I2S」を5月20日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は19,800円前後。長さは1m。I2S伝送専用であるため、映像用HDMIケーブルとしては使用できない。 HDMI端子形状を採用したI2S専用ケーブル。I2Sは、クロック信号とデータ信号を分離した構造を持つため、広帯域かつシンプルな信号伝送が可能。I2