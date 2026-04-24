初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２４日、２８日に後楽園ホールで開催する初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」の全プログラムを発表した。初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く