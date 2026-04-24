◆米男子ゴルフツアーチューリッヒ・クラシック第１日（２３日、ルイジアナ州ＴＰＣルイジアナ＝７４２５ヤード、パー７２）２人一組でホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボール方式の第１ラウンドが行われ、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）、ウィリアム・マウ（米国）組が１０アンダーの６２をマークし、首位と４打差の１３位で発進した。中島啓太（フリー）、平田憲聖（エレコム）組は４アンダーの６８で７