フィギュアスケート男子で五輪２大会連続銀メダルの鍵山優真が２４日、東京国際フォーラムで行われた世界獣医師会大会に参加した。所属先のオリエンタルバイオの渡辺和孝代表取締役社長とトークセッションを実施。自身の体調管理法について「健康を維持する上で特別なことをしているわけではない。日々の当たり前のことの積み重ねで、今のコンディションができている。手洗い、うがい、バランスの良い食事を取ったり、睡眠を取っ