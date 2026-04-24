大相撲の春巡業が２４日、さいたま市で行われた。春場所後に大関に復帰した霧島（音羽山）が３０歳の誕生日を迎えた。相撲を取る稽古では１４番取って８勝。特に横綱・豊昇龍（立浪）との８番は気迫のこもった相撲で４勝４敗。「予定にはなかった。久々だったけれど、いい稽古だった」とうなずいた。最後は、へとへとになりながらも豊昇龍にぶつかった。入門時の師匠だった陸奥親方（元大関・霧島）は３１歳で大関に昇進したこ