弁護士と芸人の二刀流で活動しているピン芸人のこたけ正義感（39）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。妻の経歴を明かした。同番組でゲストに対する勝手なイメージとして、その経歴から「“芸人にならなきゃ良かったのに”と言われるっぽい」と指摘されると、丸の札で回答したこたけ。「“ならなきゃ良かった”よりも“なんでなったん？”みたいなのは、よく言われました」と振り返った