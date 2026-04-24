バレーボールのサントリーサンバーズ大阪は24日、キャプテン郄橋藍（24）とリベロの小川智大（29）ら4選手の今季限りでの退団と、来季に向けオリビエ・キャットHC（58）、小野寺太志（30）、関田誠大（32）ら4人の契約更新を発表した。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突郄橋は「サンバーズでプレーできたこの2年は今後にも繋がる大きな