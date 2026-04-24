ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が、最短で5月1日の楽天戦にも先発復帰する可能性が高まった。24日時点で、開幕ローテーション入りを決めた除とスチュワートの両助っ人が再調整中。この日の投手練習後に倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターは両右腕の今後について「カーターは2軍（戦登板）を挟む予定」と話した。除は、18日に出場選手登録を抹消された。開幕3戦目の17日オリックス戦で1回2/3、6安