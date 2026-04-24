吉本新喜劇のGM会見が24日、大阪市内で行われ、川畑泰史（58）が淡路島で開催される「50キロウオーク」に挑戦することを明かした。川畑は「ボイコメ〜声優と新喜劇の朗読ライブ〜2026春」（5月23、24日、クールジャパンパーク大阪TTホール）と、「この先10年プロジェクト第3弾ふたり、静かに・・・」（6月19〜21日、大阪ABCホール）に出演。「スキルを上げて声優にも挑戦したい」と抱負を語った。また「この先10年プロジェクト」