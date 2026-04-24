世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。4月21日（火）に放送された同番組に、令和ロマンの同期・ラパルフェがゲスト出演した。ラパルフェの“じゃない方”を自称してウジウジする尾身智志のことを、永野は危惧しているようで…。【映像】ウジウジ同期が芸人らしからぬ発言！そのとき令和ロマンくるまは…早稲田大学卒の尾身は