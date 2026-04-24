4月23日、全日本大学バスケットボール連盟は「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会」へ向けた男子代表チーム（日本男子学生先発）のメンバーを発表した。 李相佰盃は日韓の学生代表が覇を競い合う歴史ある大会で、今年で49回目を数える。今大会は5月15日から17日にかけて、北海道の北ガスアリーナ札幌46で開催される。 白鷗大学の網野友雄ヘッドコーチ