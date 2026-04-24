コムシードが後場急伸している。午後１時ごろ、韓国トップクラスのショートドラマスタジオであるバンブー・ネットワーク社と資本・業務提携を行うと発表しており、これを好材料視する買いが入っている。 バンブー社株式８６８５株（持ち分比率２．１％）を４月３０日付で取得する。取得価額は９億９９９７万３５３０ウォン。今回の提携によりコムシードはショートドラマ事業へ参