ＷＯＷＯＷがプラスに転じている。午後１時３０分ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の７６６億円から７７１億円（前の期比０．４％増）へ、営業利益が７億円から１４億円（同３１．２％減）へ、純利益が８億円から１２億円（同８８．４％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好材料視されている。イベントなどのその他収入が想定を上回ったことに加えて、費用の効果的投入が寄与し