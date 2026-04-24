トーメンデバイスが後場に急騰している。同社は２４日午後１時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１８．４％増の７５００億円、最終利益は同９．８％増の１１０億円を見込む。年間配当予想は同６０円増配の６００円とした。大幅増配予想で、最終利益は前期に続き過去最高を更新する計画とあって、評価されたようだ。 メモリー分野ではサーバ